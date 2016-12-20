 Sivasspor siftah yaptı - Türkiye Kupası - 20 Aralık 2016 Salı

Sivasspor siftah yaptı

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu karşılaşmasında Sivasspor deplasmanda Yeni Amasyaspor'u 3-2 mağlup etti.

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Türkiye Kupası 20 Aralık 2016, Salı

Güncelleme: 20 Aralık 2016, Salı 14:11

Amasya 12 Haziran Stadı'nda oynanan ve Oktay Taş'ın düdük çaldığı mücadelede 3. dakikada Kaan Yüksel'in kendi kalesine attığı golle öne geçen Sivasspor 56. dakikada Yiğit İncedemir'le farkı ikiye çıkardı.

80. dakikada penaltıdan Ahmet Turan Solak'ın kaydettiği golle ev sahibi ekip farkı bire indirdi, 88'de sahneye çıkan John Boye durumu 3-1'e getirdi.

Kıran kırana geçen mücadelede gol perdesini 90. dakikada Yeni Amasyaspor'dan Kaan Yüksel kapattı: 3-2.

F Grubu'nda üçüncü sırada bulunan Sivasspor bu maçın ardından gruptaki ilk galibiyetini alarak 3 puana yükselirken son sıradaki Yeni Amasyaspor yine puanla tanışamadı.

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