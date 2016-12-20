Kartal buza takıldı
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. maçında Beşiktaş ile Boluspor karşılaştı. 60. dakikada Kerim Frei ve 76'da Özgür'ün karşılıklı golleriyle maç 1-1 berabere sona erdi.
Türkiye Kupası 20 Aralık 2016, Salı
Güncelleme: 20 Aralık 2016, Salı 21:56
Bolu'da yoğun kar yağışı altında kötü zeminde oynanan maçta Beşiktaş deplasmanda Boluspor'la 1-1 berabere kaldı.
KERİM FREİ YİNE ATTI
Oyuna sonradan giren Beşiktaş'ın genç oyuncusu Muhammed Enes Durmuş'un harika asistinde Kerim Frei tek vuruşla Beşiktaş'ı öne geçiren golü attı. Beşiktaşlı oyuncu kupadaki gol sayısını 4'e çıkardı: 1-0.
BOLUSPOR FRİKİKTEN AVLADI
Boluspor atağında Gökhan İnler'in rakibini düşürdüğü pozisyonda Boluspor tehlikeli yerden serbest vuruş kazandı. 76. dakikada topun başına geçen Özgür'ün vuruşunda Andreas Beck'e çarpan top kaleci Tolga'yı yanılttı ve ağlarla buluştu: 1-1.
Bu sonucun ardından Beşiktaş'ın grupta puanını 7'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Boluspor 4 puanla
Beraberlik yeter bu şartlarda futbolcumuz sakatlanacağına yenilsek bile şikayet etmem tebrikler kartalıma :)cevapla 20.12.2016 21:58
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