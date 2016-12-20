 Kartal buza takıldı - Türkiye Kupası - 21 Aralık 2016 Çarşamba

Kartal buza takıldı

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. maçında Beşiktaş ile Boluspor karşılaştı. 60. dakikada Kerim Frei ve 76'da Özgür'ün karşılıklı golleriyle maç 1-1 berabere sona erdi.

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Türkiye Kupası 20 Aralık 2016, Salı

Güncelleme: 20 Aralık 2016, Salı 21:56

Bolu'da yoğun kar yağışı altında kötü zeminde oynanan maçta Beşiktaş deplasmanda Boluspor'la 1-1 berabere kaldı.



KERİM FREİ YİNE ATTI
Oyuna sonradan giren Beşiktaş'ın genç oyuncusu Muhammed Enes Durmuş'un harika asistinde Kerim Frei tek vuruşla Beşiktaş'ı öne geçiren golü attı. Beşiktaşlı oyuncu kupadaki gol sayısını 4'e çıkardı: 1-0.

BOLUSPOR FRİKİKTEN AVLADI
Boluspor atağında Gökhan İnler'in rakibini düşürdüğü pozisyonda Boluspor tehlikeli yerden serbest vuruş kazandı. 76. dakikada topun başına geçen Özgür'ün vuruşunda Andreas Beck'e çarpan top kaleci Tolga'yı yanılttı ve ağlarla buluştu: 1-1.

Bu sonucun ardından Beşiktaş'ın grupta puanını 7'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Boluspor 4 puanla

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bjk bjk

Beraberlik yeter bu şartlarda futbolcumuz sakatlanacağına yenilsek bile şikayet etmem tebrikler kartalıma :)

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evet4
hayır3
cevapla 20.12.2016 21:58
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