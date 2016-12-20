Dev şölende 3. hafta
ATV, A2 ve Aspor’dan yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. hafta şovu bugün oynanacak birbirinden çekişmeli 5 maçla başlıyor. Futbol tutkunları ekran başına...
Türkiye Kupası 20 Aralık 2016, Salı
Güncelleme: 20 Aralık 2016, Pazartesi 23:34
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı bugün oynanacak birbirinden zevkli 5 maçla başlıyor. B Grubu'nda 14.00'te Kasımpaşa-İnegölspor, D Grubu'nda 20.00'de Boluspor-Beşiktaş, E Grubu'nda 16.00'da Elazığspor-24Erzincanspor ve F Grubu'nda 12.00'de Yeni Amasyaspor-Sivasspor, 18.00'de M.Başakşehir-Göztepe maçları oynanacak. A2; Boluspor-Beşiktaş, M.Başakşehir-Göztepe, A Spor; Kasımpaşa-İnegölspor, Elazığspor-24Erzincanspor ve Yeni Amasyaspor-Sivasspor karşılaşmalarını yayınlayacak. Kupa haftasında tüm maçların canlı yayınlanacağı ATV, A Spor ve A2 kanallarında, gün boyu canlı bağlantılar, röportajlar ve uzman konukların yorumlarıyla dev şölenin nabzı tutulacak.
A2 KANALI KUPA İLE PARLIYOR
Türkiye Kupası maçları için yeni kanal... Ziraat Türkiye Kupası'nın resmi yayıncısı olan Turkuvaz Medya Grubu, bu sezon yayınlayacağı maçlar için yeni bir uygulamaya geçti. Türkiye Kupası'nda grup aşamasında oynanacak maçların bazıları yeni açılan A2 kanalından yayınlanacak. Heyecan A2 kanalında da yaşanacak.
A Grubu
Yarın 16.30 Gaziantep-Kırklareli Murat Özcan A2
Yarın 18.30 Osmanlı-Şanlıurfa Süleyman Abay A2
B Grubu
Bugün 14.00 Kasımpaşa-İnegöl Erkan Engin A Spor
Yarın 14.30 Sancaktepe-Ç.Rize Hakan Ceylan A Spor
C Grubu
Perşembe 12.00 Amed-Gençlerbirliği Kutluhan Bilgiç A Spor
Perşembe 20.30 Menemen-Fenerbahçe Arda Kardeşler ATV
D Grubu
Bugün 20.00 Bolu-Beşiktaş Tolga Özkalfa A2
Perşembe 16.30 Kayseri-Darıca Abdullah Yılmaz A Spor
E Grubu
Bugün 16.00 Elazığ-24Erzincan Mert Güzenge A Spor
Yarın 20.30 Galatasaray-Tuzla Volkan Bayarslan ATV
F Grubu
Bugün 12.00 Y.Amasya-Sivas Oktay Taş A Spor
Bugün 18.00 M.Başakşehir-Göztepe Suat Arslanboğa A2
G Grubu
Yarın 14.00 Ümraniye-Akhisar Serkan Tokat A Spor
Perşembe 14.00 Aydın-Bursa Koray Gençerler A Spor
H Grubu
Yarın 12.00 Gümüşhane-A.Konya Abdulkadir Bitigen A Spor
Perşembe 18.30 Trabzonspor-K.Bölük Özgüç Türkalp A2
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Kızılcabölük meydan okudu
-
Kupa maçı 30, Süper Lig maçı 80...
-
Kartal, Bolu semalarında
-
Galatasaray'da kupa hazırlıkları...