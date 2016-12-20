Dev şölende 3. hafta

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı bugün oynanacak birbirinden zevkli 5 maçla başlıyor. B Grubu'nda 14.00'te Kasımpaşa-İnegölspor, D Grubu'nda 20.00'de Boluspor-Beşiktaş, E Grubu'nda 16.00'da Elazığspor-24Erzincanspor ve F Grubu'nda 12.00'de Yeni Amasyaspor-Sivasspor, 18.00'de M.Başakşehir-Göztepe maçları oynanacak. A2; Boluspor-Beşiktaş, M.Başakşehir-Göztepe, A Spor; Kasımpaşa-İnegölspor, Elazığspor-24Erzincanspor ve Yeni Amasyaspor-Sivasspor karşılaşmalarını yayınlayacak. Kupa haftasında tüm maçların canlı yayınlanacağı ATV, A Spor ve A2 kanallarında, gün boyu canlı bağlantılar, röportajlar ve uzman konukların yorumlarıyla dev şölenin nabzı tutulacak.



A2 KANALI KUPA İLE PARLIYOR

Türkiye Kupası maçları için yeni kanal... Ziraat Türkiye Kupası'nın resmi yayıncısı olan Turkuvaz Medya Grubu, bu sezon yayınlayacağı maçlar için yeni bir uygulamaya geçti. Türkiye Kupası'nda grup aşamasında oynanacak maçların bazıları yeni açılan A2 kanalından yayınlanacak. Heyecan A2 kanalında da yaşanacak.





A Grubu

Yarın 16.30 Gaziantep-Kırklareli Murat Özcan A2

Yarın 18.30 Osmanlı-Şanlıurfa Süleyman Abay A2



B Grubu

Bugün 14.00 Kasımpaşa-İnegöl Erkan Engin A Spor

Yarın 14.30 Sancaktepe-Ç.Rize Hakan Ceylan A Spor



C Grubu

Perşembe 12.00 Amed-Gençlerbirliği Kutluhan Bilgiç A Spor

Perşembe 20.30 Menemen-Fenerbahçe Arda Kardeşler ATV



D Grubu

Bugün 20.00 Bolu-Beşiktaş Tolga Özkalfa A2

Perşembe 16.30 Kayseri-Darıca Abdullah Yılmaz A Spor



E Grubu

Bugün 16.00 Elazığ-24Erzincan Mert Güzenge A Spor

Yarın 20.30 Galatasaray-Tuzla Volkan Bayarslan ATV



F Grubu

Bugün 12.00 Y.Amasya-Sivas Oktay Taş A Spor

Bugün 18.00 M.Başakşehir-Göztepe Suat Arslanboğa A2



G Grubu

Yarın 14.00 Ümraniye-Akhisar Serkan Tokat A Spor

Perşembe 14.00 Aydın-Bursa Koray Gençerler A Spor



H Grubu

Yarın 12.00 Gümüşhane-A.Konya Abdulkadir Bitigen A Spor

Perşembe 18.30 Trabzonspor-K.Bölük Özgüç Türkalp A2