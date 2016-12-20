3 puan Batuhan Paşa'dan
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu maçında Kasımpaşa sahasında konuk ettiği İnegölspor'u 3-2 mağlup etti.
Türkiye Kupası 20 Aralık 2016, Salı
Güncelleme: 20 Aralık 2016, Salı 11:58
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve saat 14.00'te başlayan karşılaşmada konuk ekip İnegölspor'un gollerini 14. ve 41. dakikalarda Emre Okur kaydederken Kasımpaşa'ya galibiyei getiren golleri 34., 45. (penaltıdan) ve 45+2. dakikalarda Batuhan Altıntaş kaydetti.
Maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrılan B Grubu'nda ikinci sıradaki Kasımpaşa bu sonucun ardından 6 puana ulaşırken son sıradaki İnegölspor bu haftayı da puansız kapattı.
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