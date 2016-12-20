3 puan Batuhan Paşa'dan

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu maçında Kasımpaşa sahasında konuk ettiği İnegölspor'u 3-2 mağlup etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve saat 14.00'te başlayan karşılaşmada konuk ekip İnegölspor'un gollerini 14. ve 41. dakikalarda Emre Okur kaydederken Kasımpaşa'ya galibiyei getiren golleri 34., 45. (penaltıdan) ve 45+2. dakikalarda Batuhan Altıntaş kaydetti.

Maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrılan B Grubu'nda ikinci sıradaki Kasımpaşa bu sonucun ardından 6 puana ulaşırken son sıradaki İnegölspor bu haftayı da puansız kapattı.



