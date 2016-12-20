 3 puan Batuhan Paşa'dan - Türkiye Kupası - 20 Aralık 2016 Salı

3 puan Batuhan Paşa'dan

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu maçında Kasımpaşa sahasında konuk ettiği İnegölspor'u 3-2 mağlup etti.

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 20 Aralık 2016, Salı

Güncelleme: 20 Aralık 2016, Salı 11:58

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve saat 14.00'te başlayan karşılaşmada konuk ekip İnegölspor'un gollerini 14. ve 41. dakikalarda Emre Okur kaydederken Kasımpaşa'ya galibiyei getiren golleri 34., 45. (penaltıdan) ve 45+2. dakikalarda Batuhan Altıntaş kaydetti.

Maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrılan B Grubu'nda ikinci sıradaki Kasımpaşa bu sonucun ardından 6 puana ulaşırken son sıradaki İnegölspor bu haftayı da puansız kapattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler