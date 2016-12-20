24 Erzincanspor kupada 4 köşe!
Ziraat Türkiye Kupası E Grubu mücadelesinde 24 Erzincanspor deplasmanda konuğu olduğu Elazığspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.
Türkiye Kupası 20 Aralık 2016, Salı
Güncelleme: 20 Aralık 2016, Salı 15:56
Elazığ Atatürk Stadı'nda ounanan maçta Mert Güzenge düdük çaldı.
Karşılaşmada 24 Erzincanspor'a 3 puanı getiren golleri 14. ve 61. dakikalarda Zeynel Alkan, 31. dakikada penaltıdan Oğuz Küçük ve 82. dakikada Sefa Küpeli kaydetti.
Bu sonucun ardından 24 Erzincanspor, E Grubu'nda 4 puana ulaşarak 2. sıraya yükselirken 1 puanda kalan Elazığspor son sıraya geriledi.
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