Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı
Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 3. hafta heyecanı, yarın yapılacak maçlarla başlayacak.
Türkiye Kupası 19 Aralık 2016, Pazartesi
Güncelleme: 19 Aralık 2016, Pazartesi 10:00
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3. haftada oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın:
12.00 Yeni Amasyaspor-Sivasspor (Amasya 12 Haziran)
14.00 Kasımpaşa-İnegölspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Elazığspor-Anagold 24Erzincanspor (Elazığ Atatürk)
18.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Boluspor-Beşiktaş (Bolu Atatürk)
21 Aralık Çarşamba:
12.00 Gümüşhanespor-Atiker Konyaspor (Gümüşhane Yenişehir)
14.00 Ümraniyespor-Akhisar Belediyespor (Ümraniye Belediye)
14.30 Sancaktepe Belediyespor-Çaykur Rizespor (15 Temmuz)
16.30 Gaziantepspor-Kırklarelispor (Kamil Ocak)
18.30 Osmanlıspor-Şanlıurfaspor (Osmanlı)
20.30 Galatasaray-Tuzlaspor (Türk Telekom Arena)
22 Aralık Perşembe:
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Gençlerbirliği (Seyrantepe Spor Kompleksi)
14.00 Aydınspor 1923-Bursaspor (Adnan Menderes)
16.30 Kayserispor-Darıca Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
18.30 Trabzonspor-Kızılcabölükspor (Hüseyin Avni Aker)
20.30 Menemen Belediyespor-Fenerbahçe (İzmir Atatürk)
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