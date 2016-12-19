İşte 3. hafta hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre yarın oynanacak maçların hakemleri şöyle:

12.00 Yeni Amasyaspor-Sivasspor: Oktay Taş

14.00 Kasımpaşa-İnegölspor: Erkan Engin

16.00 Elazığspor-Anagold 24 Erzincanspor: Mert Güzenge

18.00 Medipol Başakşehir-Göztepe: Suat Arslanboğa

20.00 Boluspor-Beşiktaş: Tolga Özkalfa