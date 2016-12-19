 İşte 3. hafta hakemleri - Türkiye Kupası - 19 Aralık 2016 Pazartesi

İşte 3. hafta hakemleri

Ziraat Türkiye Kupası gruplarının üçüncü haftasında yarın yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

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Türkiye Kupası 19 Aralık 2016, Pazartesi

Güncelleme: 19 Aralık 2016, Pazartesi 14:45

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre yarın oynanacak maçların hakemleri şöyle:

12.00 Yeni Amasyaspor-Sivasspor: Oktay Taş

14.00 Kasımpaşa-İnegölspor: Erkan Engin

16.00 Elazığspor-Anagold 24 Erzincanspor: Mert Güzenge

18.00 Medipol Başakşehir-Göztepe: Suat Arslanboğa

20.00 Boluspor-Beşiktaş: Tolga Özkalfa

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