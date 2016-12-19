İşte 3. hafta hakemleri
Ziraat Türkiye Kupası gruplarının üçüncü haftasında yarın yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Kupası 19 Aralık 2016, Pazartesi
Güncelleme: 19 Aralık 2016, Pazartesi 14:45
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre yarın oynanacak maçların hakemleri şöyle:
12.00 Yeni Amasyaspor-Sivasspor: Oktay Taş
14.00 Kasımpaşa-İnegölspor: Erkan Engin
16.00 Elazığspor-Anagold 24 Erzincanspor: Mert Güzenge
18.00 Medipol Başakşehir-Göztepe: Suat Arslanboğa
20.00 Boluspor-Beşiktaş: Tolga Özkalfa
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