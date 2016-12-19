Beşiktaş, kupada 3. galibiyet peşinde

Siyah-beyazlı takım, D Grubu'nda ilk iki maçını kazanarak 6 puanla lider durumda bulunuyor. Boluspor ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Boluspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele, yarın saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in diğer kupa maçlarında olduğu gibi yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor.

- İki karşılaşmayı da aynı sonuçla kazandı

Beşiktaş, kupadaki iki karşılaşmasını da aynı sonuçla kazandı.

Deplasmanda Darıca Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, sahasında ise Kayserispor'u aynı sonuçla geçti.

Boluspor ise ilk maçında deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup olurken, ikinci karşılaşmasında ise evinde Darıca Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.



