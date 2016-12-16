Sadece 3 Fenerli

Ev sahibine ayrılan tribünlerin önemli bir bölümü dolarken, deplasman tribününde ise sadece 3 F.Bahçeli taraftarın olması da gözlerden kaçmadı. İki kulübün bayraklarının asıldığı bölümde maçın başında ters asılan F.Bahçe bayrağı fark edilince düzeltildi. Statta ve kentte olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.