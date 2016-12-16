Sadece 3 Fenerli
Seyrantepe Spor Tesisleri'nde oynanan maça Amed taraftarları büyük ilgi gösterdiler.
Türkiye Kupası 16 Aralık 2016, Cuma
Güncelleme: 16 Aralık 2016, Cuma 00:36
Ev sahibine ayrılan tribünlerin önemli bir bölümü dolarken, deplasman tribününde ise sadece 3 F.Bahçeli taraftarın olması da gözlerden kaçmadı. İki kulübün bayraklarının asıldığı bölümde maçın başında ters asılan F.Bahçe bayrağı fark edilince düzeltildi. Statta ve kentte olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.
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