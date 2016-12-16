Kupa Timsahı

Ziraat Türkiye Kupası'nda G Grubu'nda mücadele eden Bursaspor, ikinci hafta mücadelesinde ilk haftanın galibi Ümraniyespor'u net bir skorla geçerek liderlik koltuğunu kaptı: 3-0. Timsah Arena'da oynanan ve A Spor'dan naklen yayınlanan haftanın son maçında ilk yarıyı Sane ve Del Valle'nin golleriyle 2-0 önde kapayan Bursaspor, ikinci yarıda oyunu rölantiye aldı. Farkı azaltma çabasındaki Ümraniye atakları karşısında kaleci Mert Günok kalesini başarıyla korudu. Milli kaleci, 71. dakikada Abdullah Halman'ın penaltısını kurtararak halefi 'penaltı uzmanı' Harun Tekin'e de nazire yaptı. Maç biterken, Mustafa Çakır'ın ayak koyduğu top filelerle buluştu: 3-0.







'KUPAYA ÖNEM VERİYORUZ'

BURSASPOR Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, lig kadar kupaya da önem verdiklerini belirterek, "Bizim için her kulvarda yarışmak var. Yedek bekleyen oyuncularımızı, kupa maçlarında oynatarak form tutmalarını sağlıyoruz. İki cephede de savaşıyoruz" dedi.