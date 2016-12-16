Gençlerbirliği hız kesmeden
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda A Spor'dan yayınlanan karşılaşmada Menemen Belediyespor'u ağırlayan Gençlerbirliği 2'de 2 yaparak yoluna devam etti: 3-0.
Türkiye Kupası 16 Aralık 2016, Cuma
Güncelleme: 16 Aralık 2016, Perşembe 23:30
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Süleyman Abay'ın yönettiği maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. 60. dakikada Vedat Muric ile öne geçen başkent ekibi, Serdar Gürler'in penaltısıyla galibiyeti garantiledi: 2-0. Karşılaşmanın uzatmalarında sahneye çıkan Milinkovic skoru belirledi: 3-0. 6 puanla liderlik koltuğuna yerleşen Gençlerbirliği 3. haftada Amed deplasmanına çıkacak.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.