 Gençlerbirliği hız kesmeden - Türkiye Kupası - 16 Aralık 2016 Cuma

Gençlerbirliği hız kesmeden

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda A Spor'dan yayınlanan karşılaşmada Menemen Belediyespor'u ağırlayan Gençlerbirliği 2'de 2 yaparak yoluna devam etti: 3-0.

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Türkiye Kupası 16 Aralık 2016, Cuma

Güncelleme: 16 Aralık 2016, Perşembe 23:30

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Süleyman Abay'ın yönettiği maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. 60. dakikada Vedat Muric ile öne geçen başkent ekibi, Serdar Gürler'in penaltısıyla galibiyeti garantiledi: 2-0. Karşılaşmanın uzatmalarında sahneye çıkan Milinkovic skoru belirledi: 3-0. 6 puanla liderlik koltuğuna yerleşen Gençlerbirliği 3. haftada Amed deplasmanına çıkacak.

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