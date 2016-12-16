 Fernandao 4 ay sonra - Türkiye Kupası - 16 Aralık 2016 Cuma

Fernandao 4 ay sonra

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı atışını gole çeviren Jose Fernandao, 111 gün sonra golle tanıştı.

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Türkiye Kupası 16 Aralık 2016, Cuma

Güncelleme: 16 Aralık 2016, Cuma 00:35

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalan oyuncu, bu sezonki tek golünü 25 Ağustos'ta deplasmanda oynanan Avrupa Ligi maçında Grasshoppers'a atmıştı. Brezilyalı forvet, geçen sezon Amed ile çeyrek finalde oynanan iki maçta da fileleri havalandırmıştı. Fernandao'nun attığı gole rağmen fazla kiloları ve hazır olmaması dikkat çekti.

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