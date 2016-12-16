Fernandao 4 ay sonra

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalan oyuncu, bu sezonki tek golünü 25 Ağustos'ta deplasmanda oynanan Avrupa Ligi maçında Grasshoppers'a atmıştı. Brezilyalı forvet, geçen sezon Amed ile çeyrek finalde oynanan iki maçta da fileleri havalandırmıştı. Fernandao'nun attığı gole rağmen fazla kiloları ve hazır olmaması dikkat çekti.