F.Bahçe'ye Amed duvarı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki 2. maçında deplasmanda İkinci Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı. İlk hafta Gençlerbirliği'ne Kadıköy'de 2-1 yenilen sarı-lacivertliler böylece kupada ilk puanını aldı. Kanarya'nın maçta tek golünü 45. dakikada penaltıdan Fernandao atarken, ev sahibi takımın golü 66. dakikada Şehmus Özer'den geldi. Fenerbahçe'nin mücadelede iki topu da direkten döndü. 9. dakikada Savaş Polat'ın kafa vuruşunda top üst direkten dönerken, 13. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak çatala çarparak, auta gitti.







ABDULLAH KIZARDI

Ev sahibi Amedspor, Abdullah Çetin'in 76. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla son 14 dakikayı 10 kişi oynadı. Güneydoğu ekibi de Fenerbahçe gibi grupta ilk puanını elde etti.



SIRADAKi MENEMEN

Fenerbahçe , Ziraat Türkiye Kupası'ndaki üçüncü hafta maçında 22 Aralık Perşembe günü İzmir Atatürk Stadı'nda Menemen Belediyespor ile karşılaşacak.



11'İ DE DEĞİŞTİ

Fenerbahçe'de son Antalyaspor maçına göre ilk 11'in tamamı değişti. Van Persie, Lens, Josef, Topal başta olmak üzere as oyuncuların büyük kısmı Diyarbakır'a götürülmedi. Kadroda 15 futbolcu yer aldı. Yedek kulübesinde kaleci Ertuğrul, Emenike ile altyapıdan Muhammed ve Erdi Can oturdu.



GENÇLERE ŞANS

Advocaat, Amed Sportif karşısında alt yapıdan Savaş Polat, Yiğithan Güveli, Abdurrahman Canlı ve Ramazan Civelek'e ilk 11'de şans verdi. 11'de yer alan 6 oyuncunun (Savaş 19, Yiğithan 18, Abdurrahman 19, Ramazan 20, Salih Uçan 22, Ozan Tufan 21) yaş ortalamasının 20 olması dikkat çekti.