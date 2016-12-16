Buzda dans Gümüşhane’nin
Türkiye Kupası 16 Aralık 2016, Cuma
Güncelleme: 16 Aralık 2016, Perşembe 23:33
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda H Grubu'nda A2'den yayınlanan maçta 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Gümüşhane, 3. Lig 1. Grup ekibi Kızılcabölükspor'u 1-0 yendi. Saha zemininin kar yağışı sonrası temizlenmesine rağmen buz tutması nedeniyle iki takım oyuncularının çok zor anlar yaşadıkları hatta hakem Burak Şeker'in bir pozisyonda ayağı kayarak yere düştü karşılaşmanın tek golü 82'de Hüseyin'in kafa vuruşuyla geldi. Gümüşhane ikide iki yaparak grupta liderliğe yükseldi.
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