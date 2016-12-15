‘Tur için bir galibiyet daha’

Kırklareli'ni 3 golle geçen Avrupa'da tarih yazan Osmanlı'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, tur için 1 galibiyete daha ihtiyaçları olduğunu söyledi. Akçay, "Endişeli bir maça gidiyoruz, bu anlayışla geldik. Çünkü konsantrasyonda özellikle üst ligdeki oyuncular daha zorluk yaşıyor. Rakip de kendilerini ifade etmek için yüksek seviyede mücadele etti. Ama kazanmak güzel, 2 maçımızı da kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Gruptan çıkabilmek için bir maç daha kazanmamız gerektiğini biliyoruz" dedi.