Osmanlıspor dolu dizgin
Türkiye Kupası 15 Aralık 2016, Perşembe
Güncelleme: 15 Aralık 2016, Çarşamba 23:00
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda A2'den yayınlanan maçta Avrupa'da tarih yazan Osmanlıspor, 2. Lig Kırmızı Grup'tan rakibi Kırklareli'yi deplasmanda 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı. Osmanlı, 28 yaşındaki Malili golcüsü Diabate'nin 2 ve Erdal'ın golleriyle kazandı. Kırklareli'nin tek sayısı Engin'den geldi. Osmanlıspor sahadan 3 puanla ayrıldı.
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