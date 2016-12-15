Gümüşhanespor 3'lük attı
Gümüşhanespor, sahasında ağırladığı Kızılcabölükspor'u 1-0 yendi ve liderliğe yükseldi.
Türkiye Kupası 15 Aralık 2016, Perşembe
Güncelleme: 15 Aralık 2016, Perşembe 11:59
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 2. hafta maçında Gümüşhanespor, sahasında Kızılcabölükspor'u ağırladı.
Karlı bir zeminde yapılan maçta gülen taraf 82. dakikada Hüseyin Ali Pala'nın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan Gümüşhanespor oldu. Bu sonuçla Gümüşhanespor gruptaki ikinci galibiyetini alarak 6 puana yükseldi ve liderlik koltuğuna oturdu. H Grubu'nda 4 puanlı Konyaspor ikinci, 1 puanı bulunan Trabzonspor üçüncü ve henüz puanla tanışamayan Kızılcabölükspor son sırada yer alıyor.
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