Gümüşhanespor 3'lük attı

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 2. hafta maçında Gümüşhanespor, sahasında Kızılcabölükspor'u ağırladı.

Karlı bir zeminde yapılan maçta gülen taraf 82. dakikada Hüseyin Ali Pala'nın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan Gümüşhanespor oldu. Bu sonuçla Gümüşhanespor gruptaki ikinci galibiyetini alarak 6 puana yükseldi ve liderlik koltuğuna oturdu. H Grubu'nda 4 puanlı Konyaspor ikinci, 1 puanı bulunan Trabzonspor üçüncü ve henüz puanla tanışamayan Kızılcabölükspor son sırada yer alıyor.