Göz-Göz’ün hayali

TFF 1. Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda emin adımlarla yoluna devam eden Göztepe'de söz Okan Buruk'ta. Süper Lig'e çıkmak istediklerinin altını çizen Buruk,"İşimizin kolay olmadığını biliyoruz. Ancak maç maç kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Bu hafta lider olma şansımız da var. Zirveyi ele geçirirsek, kolay kolay bırakmayız" ifadelerini kullandı. 2'de 2 yaptıkları kupa mücadelesi için de iddialı konuşan Buruk, "Daha önce 2 kez bu kupayı kazanan Göztepe'de yeni bir başarı hikayesi yazmak istiyoruz. Müzemize 3. kez o kupayı getirmek en büyük hedeflerimizden biri olacak" sözlerini sarfetti.