‘Gençler’i yenmek sürpriz olmaz’
Türkiye Kupası 15 Aralık 2016, Perşembe
Güncelleme: 15 Aralık 2016, Çarşamba 22:55
2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Menemen Bld.'de teknik direktör Suat Kaya, bugün 18.30'da A SPOR'dan yayınlanacak G.Birliği maçı için iddialı konuştu. İlk maçta Amed'i yendiklerini hatırlatan Kaya, "Kupa hem ekonomik, hem de prestij açısından kulüplere ciddi getirisi olan önemli bir organizasyon. Hedefimiz gruptan çıkmak. G.Birliği deplasmanından iyi sonuçla dönmemiz sürpriz olmaz" ifadelerini kullandı.
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