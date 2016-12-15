90+2’de Aydın

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda A SPOR'dan yayınlanan Ege derbisinde Aydınspor 1923-Akhisar Bld. karşılaşması tam bir heyecan kasırgası şeklinde geçti. Akigolar 2. Lig Kırmızı Grup'tan rakibi önünde 5'te kaleciyle karşı karşıya kalan Vaz Te'nin golüyle öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken, Aydınspor 2. devreye golle başladı. Gürcan 56'da yaklaşık 35 metreden çektiği şutta jeneriklik bir füzeyle beraberliği sağladı: 1-1. Sarı- yeşilliler'de günün başarılı ismi 30 yaşındaki Portekizli golcü Vaz Te 78'de yine sahne aldı ve kupadaki 7 bu sezonki toplamda 9. golünün altına imza attı: 1-2. Tolunay Kafkas'ın öğrencileri gruptaki ilk galibiyetlerine çok yaklaşmışken, 90+2'de Reşo kafa golüyle Akhisar'ı şoke etti ve Efeler'e ilk puanını kazandırdı.







MAÇ ÖNCESi TERÖRE LANET

Ege derbisi öncesi Aydın sahaya İstanbul'daki alçak terör katliamını protesto eden, "Terörü lanetliyoruz" yazılı bir pankartla çıktı. Tribünlerde de futbol severlere Türk Bayrağı dağıtılırken, taraftarlar statta görevli olan polislere karanfil verdi.