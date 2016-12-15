Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplardaki futbol şovunu HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını ATV, A Spor ve yayın hayatına yeni başlayan A2 ekranlarında yaşıyor. Heyecanın zirve yaptığı 2. hafta maçları sona ererken, 3. hafta 20 Aralık'ta başlayacak ve 8 gruptaki 16 maçın tamamı canlı yayınlanacak. Türkiye'nin dört bir yanındaki sporseverler kupa coşkusunu ve maçları TURKUVAZ Medya farkıyla takip edecekler. ATV, A2 ve A Spor'da maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Bu yıl çok daha çekişmeli geçmesi beklenen kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise ATV, A2 ve A Spor ekranlarında olacak.



A2 KANALI KUPA İLE PARLIYOR

Türkiye Kupası maçları için yeni kanal... Türkiye Kupası'nın resmi yayıncısı olan Turkuvaz Medya Grubu, bu sezon yayınlayacağı maçlar için yeni bir uygulamaya geçti... Türkiye Kupası'nda grup aşamasında oynanacak maçların bazıları yeni açılan A2 kanalından yayınlanacak. Heyecan A2 kanalında da yaşanacak.



A Grubu



21 Aralık Çarşamba 16.30 G.Antep-Kırklareli A2

21 Aralık Çarşamba 18.30 Osmanlı-Ş.Urfa A2





B Grubu



20 Aralık Salı 14.00 K.Paşa-İnegöl A Spor

21 Aralık Çarşamba 14.30 sancaktepe-ç.rize a spor



C Grubu

22 Aralık Perşembe 12.00 Amed-G.Birliği A Spor

22 Aralık Perşembe 20.30 Menemen-F.Bahçe ATV



D Grubu

20 Aralık Salı 20.00 Bolu-Beşiktaş A2

22 Aralık Perşembe 16.30 Kayseri-Darıca A Spor



E Grubu

20 Aralık Salı 16.00 Elazığ-24Erzincan A Spor

21 Aralık Çarşamba 20.30 G.Saray-Tuzla ATV



F Grubu

20 Aralık Salı 12.00 Y.Amasya-Sivas A Spor

20 Aralık Salı 18.00 Başakşehir-Göztepe A2



G Grubu

21 Aralık Çarşamba 14.00 Ümraniye-Akhisar A Spor

22 Aralık Perşembe 14.00 Aydın-Bursa A Spor



H Grubu

21 Aralık Çarşamba 12.00 Gümüşhane-A.Konya A Spor

22 Aralık Perşembe 18.30 Trabzon-K.Bölük A2