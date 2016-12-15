3.hafta 20 Aralık’ta
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta 20 Aralık'ta başlayacak . Dev şölende 16 maçın tamamı Atv, A2 ve Aspor'dan canlı yayınlanacak.
Türkiye Kupası 15 Aralık 2016, Perşembe
Güncelleme: 15 Aralık 2016, Çarşamba 22:54
Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplardaki futbol şovunu HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını ATV, A Spor ve yayın hayatına yeni başlayan A2 ekranlarında yaşıyor. Heyecanın zirve yaptığı 2. hafta maçları sona ererken, 3. hafta 20 Aralık'ta başlayacak ve 8 gruptaki 16 maçın tamamı canlı yayınlanacak. Türkiye'nin dört bir yanındaki sporseverler kupa coşkusunu ve maçları TURKUVAZ Medya farkıyla takip edecekler. ATV, A2 ve A Spor'da maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Bu yıl çok daha çekişmeli geçmesi beklenen kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise ATV, A2 ve A Spor ekranlarında olacak.
A2 KANALI KUPA İLE PARLIYOR
Türkiye Kupası maçları için yeni kanal... Türkiye Kupası'nın resmi yayıncısı olan Turkuvaz Medya Grubu, bu sezon yayınlayacağı maçlar için yeni bir uygulamaya geçti... Türkiye Kupası'nda grup aşamasında oynanacak maçların bazıları yeni açılan A2 kanalından yayınlanacak. Heyecan A2 kanalında da yaşanacak.
A Grubu
21 Aralık Çarşamba 16.30 G.Antep-Kırklareli A2
21 Aralık Çarşamba 18.30 Osmanlı-Ş.Urfa A2
B Grubu
20 Aralık Salı 14.00 K.Paşa-İnegöl A Spor
21 Aralık Çarşamba 14.30 sancaktepe-ç.rize a spor
C Grubu
22 Aralık Perşembe 12.00 Amed-G.Birliği A Spor
22 Aralık Perşembe 20.30 Menemen-F.Bahçe ATV
D Grubu
20 Aralık Salı 20.00 Bolu-Beşiktaş A2
22 Aralık Perşembe 16.30 Kayseri-Darıca A Spor
E Grubu
20 Aralık Salı 16.00 Elazığ-24Erzincan A Spor
21 Aralık Çarşamba 20.30 G.Saray-Tuzla ATV
F Grubu
20 Aralık Salı 12.00 Y.Amasya-Sivas A Spor
20 Aralık Salı 18.00 Başakşehir-Göztepe A2
G Grubu
21 Aralık Çarşamba 14.00 Ümraniye-Akhisar A Spor
22 Aralık Perşembe 14.00 Aydın-Bursa A Spor
H Grubu
21 Aralık Çarşamba 12.00 Gümüşhane-A.Konya A Spor
22 Aralık Perşembe 18.30 Trabzon-K.Bölük A2
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