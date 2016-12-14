Üç büyükler sahnede

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı bugün 3 Büyükler'le birlikte birbirinden zevkli 7 maçla devam ediyor. A Grubu'nda 14.00'te Kırklareli-Osmanlı, 16.30'da G.AntepŞ. Urfa, B Grubu'nda 12.00'de İnegöl-Sancaktepe, D Grubu'nda 20.30'da Beşiktaş-Kayseri, E Grubu'nda 14.15'te 24Erzincan- G.Saray, G Grubu'nda 12.15'te Aydın-Akhisar ve H Grubu'nda 18.30'da A.Konya-Trabzon maçları oynanacak. ATV; Beşiktaş- Kayseri, A Spor; 24Erzincan-G.Saray ve Aydın-Akhisar, A2 kanalı ise G.Antep-Ş.Urfa, Kırklareli-Osmanlı, İnegöl-Sancaktepe ve A.Konya-Trabzon maçlarını yayınlayacak. ATV, A Spor ve A2 gün boyu canlı bağlantılar, röportajlar ve uzman konukların yorumlarıyla kupanın nabzını tutacak.



A2 KANALI KUPA İLE PARLIYOR

Türkiye Kupası maçları için yeni kanal.. Türkiye Kupası'nın resmi yayıncısı olan Turkuvaz Medya Grubu, bu sezon yayınlayacağı maçlar için yeni bir uygulamaya geçti. Türkiye Kupası'nda grup aşamasında oynanacak maçların bazıları yeni açılan A2 kanalından yayınlanacak. Heyecan A2 kanalında da yaşanacak.



A Grubu

Bugün 16.30 Gaziantep-Şanlıurfa Serkan Tokat A2

Bugün 14.00 Kırklareli-Osmanlı Volkan Bayarslan A2



B Grubu

Bugün 12.00 İnegöl-Sancaktepe Bld. T. Kaan Numanoğlu A2



C Grubu

Yarın 14.15 Amed Sportif -F.Bahçe Suat Arslanboğa A2

Yarın 18.30 G.Birliği-Menemen Bld. Süleyman Abay A Spor



D Grubu

Bugün 20.30 Beşiktaş-Kayseri Arda Kardeşler ATV



E Grubu

Bugün 14.15 24Erzincan-Galatasaray Yaşar Kemal Uğurlu A Spor



G Grubu

Bugün 12.15 Aydın 1923-Akhisar Bld. Murat Özcan A Spor

Yarın 20.30 Bursa-Ümraniye Bülent Birincioğlu A Spor



H Grubu

Bugün 18.30 Atiker Konya-Trabzon Ümit Öztürk A2

Yarın 12.15 Gümüşhane-Kızılcabölük Burak Şeker A2