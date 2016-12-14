Şanlıurfaspor 3 attı 3 aldı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, TFF 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'u ağırladı. Son 5 maçını kaybeden Antep kötü gidişe kupa maçında da dur diyemedi. Batuhan Karadeniz(2) ve Mertcan Çam'ın golleriyle Şanlıurfaspor maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla A Grubu'nda 6 puana yükselen konuk ekip aynı puanla lider olan Osmanlıspor'un ardından 2.sırada yer aldı. Gaziantepspor ise puansız 3. sırada yer aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

12.dakikada Emre'nin sağ kanattan ortasında kale önünde İlhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

20. dakikada Şanlıurfaspor'un kazandığı penaltı sonucu topun başına geçen Batuhan meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 0-1

23. dakikada savunmanın arkasına atılan ara pasta topla buluşan Batuhan'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

36. dakikada Halil'in savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Mertcan'ın ceza sahası sağ çaprazından şutunda top filelere gitti. 0-3

66. dakikada defansın arkasına atılan ara pasla kaleci Erten ile karşı karşıya kalan Artun'un şutunu Erten kurtardı.







TAKIMLARDAN TERÖRE TEPKİ

Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırılarına tepki gösterdi. Maç öncesi saha içerisinde yer alan özel güvenlik ekipleri ve çevik kuvvet polisleri sahaya "Polis ve özel güvenlik el ele" pankartıyla sahaya çıktılar. Özel güvenlik ekipleri ve sahada görevli polislere seremonide karanfil vererek fotoğraf çektirdi.

ÜZÜLMEZ TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Gaziantepspor'un sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı Teknik Direktör İbrahim Üzülmez kırmızı-siyahlı ekibin Ziraat Türkiye Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında sahasında oynadığı Şanlıurfaspor maçını yardımcıları ile beraber stada gelerek protokol tribünden takip etti. Genç teknik adam maçın ilk yarısının bitimine 5 dakika kala stattan çıkış yaptı.