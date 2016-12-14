Osmanlıspor rahat kazandı

Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip sahadan 3-1 galip ayrıldı. Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golleri 13 ve 22. dakikalarda Cheick Diabate, ve 77'de Erdal Kılıçarslan attı. Ev sahibi takımın tek golü ise Engin Güngör'den geldi.

Bu sonuçla Osmanlıspor puanını 6'ya yükseltirken, Kırklarelispor ikinci hafta sonunda da puanla tanışamadı.



