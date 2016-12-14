 Osmanlıspor rahat kazandı - Türkiye Kupası - 14 Aralık 2016 Çarşamba

Osmanlıspor rahat kazandı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Osmanlıspor, deplasmanda Kırklarelispor'la karşı karşıya geldi.

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Türkiye Kupası 14 Aralık 2016, Çarşamba

Güncelleme: 14 Aralık 2016, Çarşamba 14:16

Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip sahadan 3-1 galip ayrıldı. Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golleri 13 ve 22. dakikalarda Cheick Diabate, ve 77'de Erdal Kılıçarslan attı. Ev sahibi takımın tek golü ise Engin Güngör'den geldi.

Bu sonuçla Osmanlıspor puanını 6'ya yükseltirken, Kırklarelispor ikinci hafta sonunda da puanla tanışamadı.

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