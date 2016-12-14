Konya'da ilk 11'ler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Konyaspor ile Trabzonspor 2. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.
Türkiye Kupası 14 Aralık 2016, Çarşamba
Güncelleme: 14 Aralık 2016, Çarşamba 17:47
İLK 11'LER
Atiker Konyaspor: Kaya, Skubic, Ali Turan, Selim, Abdülkerim, Çamdalı, Amir, Kibong, Milosevic, Bajic, Hora.
Trabzonspor: Esteban, M. Akbaş, Durica, M. Yumlu, Zeki, Onazi, Okay, Yusuf Yazıcı, Yusuf Erdoğan, Castillo, Muhammet
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