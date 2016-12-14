İnegölspor uzatmada yıkıldı
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında İnegölspor sahasında Sancaktepe Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.
Türkiye Kupası 14 Aralık 2016, Çarşamba
Güncelleme: 14 Aralık 2016, Çarşamba 11:53
İnegöl İlçe Stadı'nda oynanan maçın 29. dakikasında ev sahibi İnegölspor'dan Mahmut Şeker'in attığı gol geçersiz sayılırken 45. dakikada Erdinç Kedikli'nin ayağından gelen golle konuk ekip Sancaktepe Belediyespor 1-0 öne geçti.
Beraberlik için bastıran İnegölspor, 85. dakikada Hasan Küçük'le durumu 1-1'e getirdi, mücadelede gol perdesini 90+1. dakikada Sancaktepe Belediyespor'dan İlker Avşar kapattı: 2-1.
Maçtan zaferle ayrılan Sancaktepe Bld. B Grubu'nda 3 puanla 2. sıraya yükselirken İnegölspor puansız son sırada yer aldı.
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