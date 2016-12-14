Gençler’de 3 eksik var

Ziraat Türkiye Kupası'nda A SPOR'dan yayınlanacak maçta yarın 18.30'da Menemen'le evinde karşılaşacak Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürüyor. Başkent ekibinde Landel ve Stancu takımdan ayrı çalışırken, rahatsızlığı süren Rantie, salonda idman yaptı. Bu üçlünün Menemen'e karşı oynaması beklenmiyor.