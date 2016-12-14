Galatasaray yine tekledi

Erzincan 13 Şubat Stadı'nda oynanan ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı mücadelenin 50. dakikasında Galatasaray, Josue'yle 1-0 öne geçerken 7 dakika sonra Hamit Altıntop'un yaptığı büyük hata sonrası ev sahibi 24 Erzincanspor penaltı kazandı.

Topun başına geçen Cebrail Serçek vuruşunu gole çevirince skora 1-1'lik denge geldi.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında iki ekip de karşılıklı ataklar yaptı ancak galibiyet golünü bulamayınca maç 1-1'ik eşitlikle sonuçlandı.





MAÇTAN NOTLAR



İkinci hafta karşılaşmasında Spor Toto 3. Lig ekibi Anagold 24 Erzincanspor'a konuk olan Galatasaray, yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Jan Olde Riekerink, Anagold 24 Erzincanspor karşısında, takımda fazla süre alamayan oyunculara şans tanıdı.

As kadrodan yalnızca Lionel Carole ile Semih Kaya'ya ilk 11'de şans veren Hollandalı teknik adam, genç oyuncular Gökay Güney, Birhan Vatansever ve Berk İsmail Ünsal'ı başlangıç kadrosunda oynattı.

Sarı-kırmızılı ekip, Cenk Gönen, Cavanda, Semih Kaya, Chedjou, Linnes, Birhan Vatansever, Hamit Altıntop, Carole, Gökay Güney, Josue ve Berk İsmail Ünsal 11'i ile sahaya çıktı. Yedeklerde ise Eray İşcan, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Hakan Balta, De Jong ve Sabri Sarıoğlu yer aldı.

- Maç -5 derecede oynandı

Anagold 24 Erzincanspor-Galatasaray karşılaşması, oldukça soğuk bir havada gerçekleştirildi.

Gündüz saatlerinde yapılmasına karşın maç saatinde termometre -5 dereceyi gösterdi. Saha zemininde ince bir kar tabakası bulunurken, saha çizgileri siyaha boyandı.

Bölgede etkili olan kar yağışı, Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncı kuruluşunu da etkiledi. Erzincan'a gelmeye çalışan canlı yayın ekibinin, kar yağışı nedeniyle ana yollarda yaşanan ulaşım sıkıntısının mağduru olduğu ve kente ulaşmakta güçlük çektiği bildirildi.

Müsabaka bu nedenle gecikmeli başlarken, ilk bölümde sadece pilot kamera kullanılabildi.

- Taraftarların ilgisi yüksek

Müsabakaya Erzincan ve çevre illerde futbolseverlerin ilgisi yüksek oldu.

Erzincan 13 Şubat Stadı'ndaki maçın biletleri 50 ve 100 liradan satışa çıkarılırken, tribünlerin önemli bölümünün dolduğu görüldü. Müsabakayı yaklaşık 6 bin kişi izledi.

Maçı iki takım taraftarları tribünlerde karışık olarak takip etti.

- Terör saldırısı unutulmadı

Karşılaşmayı izleyen taraftarlar, İstanbul'da yaşanan terör saldırısına tepki gösterdi.

Taraftarlar maç öncesinde, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Polise uzanan eller kırılsın" tezahüratları yaptı.