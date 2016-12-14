Fırtına, Konya'ya konuk oluyor

Türkiye'nin kupasında grup maçlarında 2. hafta heyecanı dün başlamıştı. Trabzonspor da bugün Atiker Konyaspor ile kritik bir maça çıkıyor. H Grubu'nda ilk karşılaşmasında sahasında Gümüşhanespor'a 2-1 kaybeden Karadeniz Fırtınası bugün kazanarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal da bunu düşünerek fazla bir rotasyon yapmayacak.



FORVETTE MUHAMMET

Ersun Yanal'ın kupada kaleye Onur Kıvrak'ın yerine Esteban'ı koyması bekleniyor. Savunmada Akakpo görev yapacak. Orta saha kurgusuyla fazla oynamayacak olan Yanal en ileride ise Dame N'Doye'un yerine Muhammet Demir'e şans tanıyacak. Yanal oyuncularına kupanın çok önemli olduğunu hatırlattı.







GELİRİ ŞEHİTLERE

Haydi herkes maça... Atiker Konyaspor ile Trabzonspor arasında Passolig'in zorunlu olmadığı bugünkü kupa maçında herkes içeri kağıt biletle girecek. Konyaspor Başkanı Ahmet Şan ve yönetimi de kağıt bilet alacak. Mücadeleden elde edilecek tüm gelir Şehitler Tepesi'nde yaşamını yitiren şehit vatan evlatlarımızın ailelerine bağışlanacak.



MEHMET EKİCİ: ÇOK ÖNEMLİ

Trabzonspor'un son haftalarda çıkıştaki ismi Mehmet Ekici, Atiker Konyaspor sınavına büyük önem verdiklerini söyledi. Tecrübeli orta saha oyuncusu "Bu sezon kupayı mutlaka kazanmak istiyoruz. Camiamıza hediye edeceğiz" diye konuştu.