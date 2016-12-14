Ege derbisi A Spor’da

Ziraat Türkiye Kupası'nda G Grubu'nda yer alan iki Ege ekibi Akhisar Bld. ve Aydınspor 1923, bugün A SPOR'da kozlarını paylaşacak. Aydın'daki maç 12.15'te başlayacak ve A SPOR'dan canlı yayınlanacak. Akhisar ilk maçında evinde Bursa'yla 3-3 berabere kalırken, Aydın deplasmanda Ümraniye'ye 3-1 yenildi.