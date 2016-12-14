 Ege derbisi A Spor’da - Türkiye Kupası - 14 Aralık 2016 Çarşamba

Ege derbisi A Spor’da

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Türkiye Kupası 14 Aralık 2016, Çarşamba

Güncelleme: 14 Aralık 2016, Çarşamba 00:45

Ziraat Türkiye Kupası'nda G Grubu'nda yer alan iki Ege ekibi Akhisar Bld. ve Aydınspor 1923, bugün A SPOR'da kozlarını paylaşacak. Aydın'daki maç 12.15'te başlayacak ve A SPOR'dan canlı yayınlanacak. Akhisar ilk maçında evinde Bursa'yla 3-3 berabere kalırken, Aydın deplasmanda Ümraniye'ye 3-1 yenildi.

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