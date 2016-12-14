Çaykur Rize gol şov yaptı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda A2'den naklen yayınlanan karşılamada Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 6-1 yendi. Karadeniz ekibinin gollerini 12'de Oğuz Han, 42'de Saadane, 58'de Tuszynski, 61'de Recep Niyaz, 74'te kendi kalesine Ferhat ve 84'de Robin Yalçın attı. Kasımpaşa'nın tek sayısı ise 85'de Koita'dan geldi. Ligde hafta içinde oynanan maçta Kasımpaşa rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. Rize 3 gün sonra rövanşı almış oldu.