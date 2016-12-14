Boluspor dolu dizgin

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda ilk haftanın kaybedenlerini karşı karşıya getiren maçta TFF 1. Lig'in sürpriz lideri Boluspor, 3. Lig 3. Grup takımı Darıca G.Birliği'ni 3 golle geçti. Kırmızı- beyazlılar, 35'te Özgür'ün kendi ağlarını havalandırmasıyla 1-0 yenik duruma düştü. Golün şokunu hemen üzerinden atan Yarenler, 38'de Tunahan'ın altı pasta müsait pozisyondaki düzgün vuruşuyla eşitliği sağladı: 1-1.



DARICA DİRENEMEDİ

İki takım da açık futbolu tercih edip, soğuk havaya rağmen tribünleri dolduran taraftarların adeta içini ısıttı. Birçok gol pozisyonunun yaşandığı maçta, fırsatları değerlendiren ev sahibi oldu. Bolu, 59'da Necati'nin kafasıyla üstünlüğü yakaladı. 90+2'de de İsmail'e ceza sahasında yapılan faul sonrası çalınan penaltıyı yine aynı oyuncu filelerle buluşturup skoru ilan etti: 3-1. İlk maçta Kayseri'ye 3-0 yenilen Karadeniz ekibi, grupta ilk zaferinin altına imza attı.