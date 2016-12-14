Beşiktaş kupada yüksekten uçuyor

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında iki Süper Lig takımı Beşiktaş ile Kayserispor karşılaştı. Vodafone Arena'daki maçta siyah-beyazlılar rakibini 2-1 mağlup ederek kupada 2'de 2 yaptı. ATV'den naklen yayınlanan maçta Beşiktaş gol perdesini 71. dakikada Kerim Frei'la araladı. Darıca Gençlerbirliği maçında 2 gol birden atan genç oyuncu kupadaki gollerine devam etti.







Kayserispor bu gole 83'te Furkan Yaman ile cevap verdi. Beşiktaş alt yapısından yetişen Furkan Yaman'ın golüyle maça yeniden aşitlik gelirkeni sarı-kırmızılıların beraberlik sevinci yalnızca 2 dakika sürdü!



85. dakikada sahneye çıkan Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, sırtı kaleye dönük pozisyonda topu sağına çekip ardından gönderdiği füze gibi şutla Kayserispor fillerini havalandırdı. Son bölümde vitesi yükselten Aboubakar'ın 87. dakikada ceza sahası dışından şutunda top direkten döndü! Son 20 dakikada gelen karşılıklı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılan siyah-beyazlılar D Grubu'ndaki puanını 6'ya çıkardı. Kayserispor ise 3 puanda kaldı.



MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşma, tüm futbolseverleri birleştirdi. Vodafone Arena'da oynanan karşılaşma, 10 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısının ardından duygusal anların yaşanmasına neden olurken, uzun zamandır bir arada olmayan taraftarları da bir araya getirdi.

Beşiktaş Kulübünün organizasyonuyla geliri şehit ailelerine verilecek maça farklı takımların taraftarları ilgi gösterdi. Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Trabzonsporlusu başta olmak üzere farklı renkte ve formada taraftarlar, Dolmabahçe'ye akın etti. Maçlarda ve statlarda uzun zamandır olmayan görüntüler ortaya çıkarken, farklı formadaki taraftarlar el ele kola maç izleyerek şehitleri andı. Stat çevresinde birlikte maçın başlamasını bekleyen farklı takımların taraftarları, stat içinde de birlik mesajı verdi.

Taraftarlar, ayrıca "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" ve "Ne mutlu Türküm diyene" tezahüratı yaptı. Kendi takımlarının formalarıyla maça gelen taraftarların bazıları, Türk bayraklarıyla maçı izlerken ayrıca "Unutursak kanımız kurusun" yazılı pankart açtılar. Futbolseverler ayrıca zaman zaman terör örgütü PKK aleyhine tezahüratta bulundu.

Karşılaşma öncesinde AA muhabirine açıklamada bulunan Galatasaraylı taraftar Hasan Kanat, şehitler için Vodafone Arena'ya geldiklerini belirterek, "Türkiye'nin başı sağolsun. Hepimiz kardeşiz. İnşallah bu badireleri bir şekilde atlatacağız." dedi. Beşiktaşlı Muhammet Muşlu ise şehitleri rahmetle andıklarını vurgulayarak, "Birlik beraberliğimizi tüm Türkiye'ye duyuruyoruz. Her zaman böyle olmayı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli taraftar Mahmut Hakan Özbayrak da "Aramız bozuk, kanımız değil." değerlendirmesinde bulundu. Taraftarlar, bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde olacakları mesajını verdi.

- BEŞİKTAŞ'TAN ŞEHİTLER İÇİN ÇELENK VE ÇİÇEK

Genelde dördüncü hakemin bulunduğu yere Türk bayrağı konulurken, terör saldırısında şehit düşen Özel Güvenlik Şube Müdürü ve Beşiktaş kongre üyesi Vefa Karakurdu ile diğer emniyet mensupları da anıldı.

Maç öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile takım kaptanı Tolga Zengin, saha kenarında şehitler için kurulan bölüme çiçek ve çelenk bıraktı. Bu bölümde ayrıca Vefa Karakurdu anısına hazırlanan akreditasyon kartının yanı sıra saldırıda şehit düşen çevik kuvvet polisleri için de bir akreditasyon kartı yer aldı.

- SAHA İÇİNDE DE BİRLİK BERABERLİK

Karşılaşma öncesinde oluşan birlik beraberlik saha içinde de yaşandı.

Tribündeki futbolseverler, sahaya çıkan her iki takım oyuncularını da alkışladı. Futbolcular el ele tribünleri selamladı. Her iki ekibin oyuncuları, maçtan hemen önce taraftarların isteği üzerine bir kez daha birlikte taraftarı alkışladı.

Isınmak için sahaya çıkan Beşiktaşlı futbolcu Olcay Şahan, taraftarların isteği üzerine iki çevik kuvvet polisini yanına alarak tribünlere yöneldi. Olcay ve çevik kuvvet polisleri birlikte tribünleri selamladıktan sonra taraftarlara üçlü çektirdi.

Beşiktaşlı futbolcular, sahaya "Tek renk tek yürek" yazılı pankartla çıktı.

- KARTAL YUVASI'NDA DUYGUSAL ANLAR

Karşılaşmada Vefa Karakurdu'nun yanı sıra terör saldırısında hayatını kaybeden Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu da unutulmadı.

Vefa Karakurdu ile Tunç Uncu'nun isimleri, Beşiktaş Kulübü yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda iki Kartal Yuvası'nda yer aldı.

Siyah-beyazlı yöneticilerin, Tunç Uncu'nun annesi Kadriye Uncu'yu da maça davet ettiği öğrenildi. Kadriye Uncu'nun stada geldiği sırada yolda fenalaştığı ve bu nedenle karşılaşmaya gelemediği kaydedildi.

Kartal Yuvası çalışanları da "Mesai arkadaşların seni unutmayacak" yazılı pankartla Tunç Uncu'yu andı.

- BEŞİKTAŞ'I TAKİP EDEN MUHABİRLER ŞEHİTLERİ UNUTMADI

Beşiktaş'ı takip eden basın mensupları, gerçekleştirdikleri organizasyonla şehitleri andı.

Gazeteciler, şehitler anısına lokma dağıttı. Beşiktaşlı yöneticiler de Kartal Yuvası'nın yanında açılan stantta taraftarlara lokma dağıtımında bulundu. Basın mensupları, yöneticiler ve çevik kuvvet polisleri saldırının olduğu noktaya giderek dua etti.

- ÇEBİ: HEP BERABER AYAKTAYIZ

Lokma dağıtımı sırasında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Şehitlerimizin mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. Bu bir terör olayıdır. Teröristler şunu beklerler; biz yapalım, kıralım dökelim, toplum rahatsız ve huzursuz olsun, hayat dursun. Böyle olmayacak. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hep beraber ayaktayız. Hayatımızı devam ettirdiğimizi göstermek zorundayız. Başaramadıklarını göstermek zorundayız." diye konuştu.

Kayserispor ile yaptıkları maçın gelirinin şehit ailelerine bağışlandığını hatırlatan Çebi, "Buraya gelenlere ve katkı verenlere teşekkür ediyorum. Bunun önemi şurada, birlik ve beraberliği sağlayabiliyoruz. Şehitlerimizin yanında oluyoruz, olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi, her takımdan taraftarın gelmesi konusunda ise "Sosyal, görsel ve yazılı medyada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsi bu tür tavır ve davranışları bekliyordu. Biz de heyecanla yaptık. Sonuç itibarıyla gelenlere teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

- GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEDE

Karşılaşmada tribün çevresinde ve içinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Stat çevresindeki bazı yollar trafiğe kapatılırken, taraftarlar geniş bir aramanın ardından içeri alındı. Stat etrafına ayrıca bariyerler konuldu.

Tribünleri çevreleyen digital reklam panolarında da tüm takımların renkleri yer alırken, "Tek renk, tek yürek" yazısı da kullanıldı.