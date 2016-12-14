Başakşehir fırtınası

Ligde namağlup averajla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'ndaki ikinci maçında Sivasspor'u yenerek puanını 6'ya yükseltti. A2'nin naklen yayınladığı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada 45+1'de Adem Koçak'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen turuncu- lacivertliler, 90+1'de Napoleoni'nin golüyle skoru 2-0 yaptı ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Sivasspor ise ikinci maçını da kaybetti..



TERÖRE BÜYÜK TEPKİ

Maç öncesi iki takım oyuncuları gerçekleştirilen terör saldırılarına tepki gösterdi. İki takım da maç öncesi seremoniye polis montu ve şapkasıyla çıkarken, futbolculara, polis üniformalı çocuklar eşlik etti.





Medipol Başakşehir ve Sivassporlu futbolcular dünkü maç öncesi seremoniye polis montu ve şapkasıyla çıktı; '79 milyon tek yüreğiz' pankartı taşıdı, polis selamı verdi.