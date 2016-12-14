 Akhisar Belediyespor'a uzatmada şok! - Türkiye Kupası - 14 Aralık 2016 Çarşamba

Akhisar Belediyespor'a uzatmada şok!

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 2. maçında Akhisar Belediyespor deplasmanda Aydınspor 1923'ün konuğu oldu.

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Türkiye Kupası 14 Aralık 2016, Çarşamba

Güncelleme: 14 Aralık 2016, Çarşamba 12:10

Adnan Menderes Stadı'nda oynanan ve Yusuf Bozdoğan'ın yönettiği mücadelede Akhisar Belediyespor 5. dakikada Ricardo Vaz Te ile öne geçerken 56. dakikada ev sahibi ekipten Gürcan Gözüm durumu 1-1'e getirdi.

78. dakikada tekrar sahneye çıkan Ricardo Vaz Te takımını yeniden öne geçirdi, 90+1. dakikada Reşo Akın attığı golle Aydın temsilcisine bir puanı getirdi: 2-2.

Bu sonucun ardından Akhisar Belediyespor 2 puana ulaşırken son sırada yer alan Aydınspor 1923, G Grubu'nda ilk kez puanla tanıştı.

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