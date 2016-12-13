Rizespor Kasımpaşa'yı gole boğdu!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Bol gole sahne olan mücadelede Rizespor Kasımpaşa'yı 6-1 mağlup etti. Goller Oğuz Han Aynaoğlu, Marwane Saadane, Patryk Tuszynski, Recep Niyaz, Robin Yalçın ve Ferhat Kiraz (k.k.)'dan geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü ise Fode Koita attı.

Bu sonucun ardından B Grubu'nda 6 puana yükselen Rizespor liderliğe yükseldi. 3 puanda kalan Kasımpaşa ise maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı.

Grubun diğer mücadelesinde İnegölspor, Yarın saat 12.00'de Sancaktepe'yi ağırlayacak.

Her iki takım oyuncuları da sahaya "Terörü Lanetliyoruz" yazılı pankartla çıktı.





MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanatta buluştuğu topla hareketlenen Oğuz Han Aynaoğlu, ceza sahası dışında Robin Yalçın ile yaptığı verkaçın ardından sağ ayağıyla düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

42. dakikada Çaykur Rizespor farkı ikiye çıkardı. Kasımpaşa'nın savunmadan çıkarken kaptırdığı topu Tuszynski, ceza sahasın içerisindeki Saadane'ye verdi. Saadane'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kadem Burak Yaşar'ın sağından filelere gitti: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Çaykur Rizespor üstünlüğüyle sona erdi.

58. dakikada Çaykur Rizespor, farkı üçe çıkardı. Özgür Çek'in ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Tuszynski, karşı karşıya durumda topu kalecinin üstünden aşırtarak takımının 3. golünü kaydetti: 0-3.

61. dakikada Çaykur Rizespor'un 4. golü geldi. Sağ kanattan gelişen atakta topla hareketlenen Robin Yalçın'ın penaltı noktasına yaptığı yerden ortada Recep Niyaz, topa düzgün vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4.

74. dakikada fark beşe çıktı. Sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında topla hareketlenen Dhurgham İsmael'in ortasında savunmada kademeye giren Ferhat Kiraz, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 0-5.

84. dakikada Çaykur Rizespor'un altıncı golü geldi. Özgür Çek'in ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahası içerisine koşu yapan Robin Yalçın'ın penaltı notasından vuruşunda top filelerle buluştu: 0-6.

85. dakikada Shala'nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Koita'nın sert vuruşunda, top ağlara gitti: 1-6.

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 6-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.