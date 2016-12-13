Kupa şov sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı bugün başlıyor. İlk gün programda 5 karşılaşma var. D Grubu'nda saat 13.00'te Boluspor-Darıca Gençlerbirliği'ni ağırlarken, 15.30'da Göztepe-Yeni Amasyaspor (F Grubu), 17.30'da Elazığspor-Tuzlaspor (E Grubu), 18.30'da Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (B Grubu) ve 20.30'da Medipol Başakşehir- Sivasspor (F Grubu) maçları oynanacak. A Spor; Boluspor- Darıca, Göztepe-Yeni Amasya ve Elazığspor-Tuzlaspor maçlarını, A2 kanalı ise Kasımpaşa-Ç. Rize ve Medipol Başakşehir-Sivas maçlarını naklen yayınlayacak. A Spor ve A2 gün boyu canlı bağlantılar, röportajlar ve uzman konukların yorumlarıyla kupanın nabzını tutacak.



A2 KANALI KUPA İLE PARLIYOR

Türkiye Kupası maçları için yeni kanal.. Türkiye Kupası'nın resmi yayıncısı olan Turkuvaz Medya Grubu, bu sezon yayınlayacağı maçlar için yeni bir uygulamaya geçti. Türkiye Kupası'nda grup aşamasında oynanacak maçların bazıları yeni açılan A2 kanalından yayınlanacak. Heyecan A2 kanalında da yaşanacak.



A Grubu

Yarın 16.30 Gaziantep-Şanlıurfa A2

Yarın 14.00 Kırklareli-Osmanlı A2



B Grubu

Bugün 18.30 Kasımpaşa-Ç. Rize Serkan Çınar A2

Yarın 12.00 İnegöl-Sancaktepe Bld. A2



C Grubu

Perşembe 14.15 Amed Sportif-F.Bahçe A2

Perşembe 18.30 G.Birliği-Menemen Bld. A Spor



D Grubu

Bugün 13.00 Bolu-Darıca G.Birliği Levent Balcı A Spor

Yarın 20.30 Beşiktaş-Kayseri ATV



E Grubu

Bugün 17.30 Elazığspor-Tuzlaspor Kadir Sağlam A Spor

Yarın 14.15 24Erzincan-Galatasaray A Spor



F Grubu

Bugün 15.30 Göztepe-Yeni Amasya M. Kürşat Filiz A Spor

Bugün 20.30 M. Başakşehir-Sivas Kutluhan Bilgiç A2



G Grubu

Yarın 12.15 Aydın 1923-Akhisar Bld. A Spor

Perşembe 20.30 Bursa-Ümraniye A Spor



H Grubu

Yarın 18.30 Atiker Konya-Trabzon A2

Perşembe 12.15 Gümüşhane-Kızılcabölük A2