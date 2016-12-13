Kupa şov sürüyor
Atv, A2 ve A Spor’dan yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. hafta heyecanı bugün oynanacak 5 maçla start alacak... Futbol tutkunları ekran başına...
Türkiye Kupası 13 Aralık 2016, Salı
Güncelleme: 13 Aralık 2016, Pazartesi 23:23
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı bugün başlıyor. İlk gün programda 5 karşılaşma var. D Grubu'nda saat 13.00'te Boluspor-Darıca Gençlerbirliği'ni ağırlarken, 15.30'da Göztepe-Yeni Amasyaspor (F Grubu), 17.30'da Elazığspor-Tuzlaspor (E Grubu), 18.30'da Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (B Grubu) ve 20.30'da Medipol Başakşehir- Sivasspor (F Grubu) maçları oynanacak. A Spor; Boluspor- Darıca, Göztepe-Yeni Amasya ve Elazığspor-Tuzlaspor maçlarını, A2 kanalı ise Kasımpaşa-Ç. Rize ve Medipol Başakşehir-Sivas maçlarını naklen yayınlayacak. A Spor ve A2 gün boyu canlı bağlantılar, röportajlar ve uzman konukların yorumlarıyla kupanın nabzını tutacak.
A2 KANALI KUPA İLE PARLIYOR
Türkiye Kupası maçları için yeni kanal.. Türkiye Kupası'nın resmi yayıncısı olan Turkuvaz Medya Grubu, bu sezon yayınlayacağı maçlar için yeni bir uygulamaya geçti. Türkiye Kupası'nda grup aşamasında oynanacak maçların bazıları yeni açılan A2 kanalından yayınlanacak. Heyecan A2 kanalında da yaşanacak.
A Grubu
Yarın 16.30 Gaziantep-Şanlıurfa A2
Yarın 14.00 Kırklareli-Osmanlı A2
B Grubu
Bugün 18.30 Kasımpaşa-Ç. Rize Serkan Çınar A2
Yarın 12.00 İnegöl-Sancaktepe Bld. A2
C Grubu
Perşembe 14.15 Amed Sportif-F.Bahçe A2
Perşembe 18.30 G.Birliği-Menemen Bld. A Spor
D Grubu
Bugün 13.00 Bolu-Darıca G.Birliği Levent Balcı A Spor
Yarın 20.30 Beşiktaş-Kayseri ATV
E Grubu
Bugün 17.30 Elazığspor-Tuzlaspor Kadir Sağlam A Spor
Yarın 14.15 24Erzincan-Galatasaray A Spor
F Grubu
Bugün 15.30 Göztepe-Yeni Amasya M. Kürşat Filiz A Spor
Bugün 20.30 M. Başakşehir-Sivas Kutluhan Bilgiç A2
G Grubu
Yarın 12.15 Aydın 1923-Akhisar Bld. A Spor
Perşembe 20.30 Bursa-Ümraniye A Spor
H Grubu
Yarın 18.30 Atiker Konya-Trabzon A2
Perşembe 12.15 Gümüşhane-Kızılcabölük A2
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