Göztepe işi 5 dakikada bitirdi
Ziraat Türkiye Kupası F Grubu ikinci maçında Göztepe sahasında ağırladığı Yeni Amasyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Türkiye Kupası 13 Aralık 2016, Salı
Güncelleme: 13 Aralık 2016, Salı 15:06
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