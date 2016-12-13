 Göztepe işi 5 dakikada bitirdi - Türkiye Kupası - 13 Aralık 2016 Salı

Göztepe işi 5 dakikada bitirdi

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu ikinci maçında Göztepe sahasında ağırladığı Yeni Amasyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 13 Aralık 2016, Salı

Güncelleme: 13 Aralık 2016, Salı 15:06

Bornova İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Göztepe'ye 3 puanı getiren golleri 65. dakikada Burak Çolak ve 69. dakikada Famoussa Kone kaydetti.

Bu sonucun ardından Göztepe, F Grubu'nde 6 puanla zirveye yerleşirken son sıradaki Yeni Amasyaspor ikinci maçında da puanla tanışamadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler