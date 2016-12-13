Boluspor evinde kazandı

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan ve Mehmet Salim Mazlum'un düdük çaldığı karşıkaşmada ev sahibi Boluspor'dan Özgür Özkaya 35. dakikada topu kendi kalesine gönderince Darıca Gençlerbirliği 1-0 öne geçti.

Beraberlik için bastıran Boluspor'da Tunahan Çiçek 38'de attığı golle durumu 1-1'e getirirken ev sahibi ekipte Necati Yakuplar 59. dakikada kaydettiği golle takımını 2-1 öne geçirdi.

Mücadelede gol perdesini 90+3. dakikada penaltıdan attığı golle İsmail Yıldırım kapattı: 3-1.

Bu sonucun ardından D Grubu'nda ilk galibiyetini alan Boluspor 3 puana yükseldi, son sıradaki Darıca Gençlerbirliği ise bu hafta da puanla tanışamadı.



