 Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyacanı - Türkiye Kupası - 12 Aralık 2016 Pazartesi

Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyacanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta yarın oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak.

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Türkiye Kupası 12 Aralık 2016, Pazartesi

Güncelleme: 12 Aralık 2016, Pazartesi 10:40

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada 2. hafta maçları yarın, 14 Aralık Çarşamba ile 15 Aralık Perşembe günü oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

13.00 Boluspor-Darıca Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)

15.30 Göztepe-Yeni Amasyaspor (Bornova)

17.30 Elazığspor-Tuzlaspor (Elazığ Atatürk)

18.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Medipol Başakşehir-Sivasspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

14 Aralık Çarşamba:

12.00 İnegölspor-Sancaktepe Belediyespor (İnegöl İlçe)

12.15 Aydınspor 1923-Akhisar Belediyespor (Adnan Menderes)

14.00 Kıklarelispor-Osmanlıspor (Kırklareli Atatürk)

14.15 Anagold 24 Erzincanspor-Galatasaray (Erzincan 13 Şubat)

16.30 Gaziantepspor-Şanlıurfaspor (Kamil Ocak)

18.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

20.30 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Arena)

15 Aralık Perşembe:

12.15 Gümüşhanespor-Kızılcabölükspor (Gümüşhane Yenişehir)

14.15 Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe (Seyrantepe Spor Kompleksi)

18.30 Gençlerbirliği-Menemen Belediyespor (Ankara 19 Mayıs)

20.30 Bursaspor-Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

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