Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyacanı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta yarın oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak.
Türkiye Kupası 12 Aralık 2016, Pazartesi
Güncelleme: 12 Aralık 2016, Pazartesi 10:40
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada 2. hafta maçları yarın, 14 Aralık Çarşamba ile 15 Aralık Perşembe günü oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
Yarın:
13.00 Boluspor-Darıca Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)
15.30 Göztepe-Yeni Amasyaspor (Bornova)
17.30 Elazığspor-Tuzlaspor (Elazığ Atatürk)
18.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Medipol Başakşehir-Sivasspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
14 Aralık Çarşamba:
12.00 İnegölspor-Sancaktepe Belediyespor (İnegöl İlçe)
12.15 Aydınspor 1923-Akhisar Belediyespor (Adnan Menderes)
14.00 Kıklarelispor-Osmanlıspor (Kırklareli Atatürk)
14.15 Anagold 24 Erzincanspor-Galatasaray (Erzincan 13 Şubat)
16.30 Gaziantepspor-Şanlıurfaspor (Kamil Ocak)
18.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)
20.30 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Arena)
15 Aralık Perşembe:
12.15 Gümüşhanespor-Kızılcabölükspor (Gümüşhane Yenişehir)
14.15 Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe (Seyrantepe Spor Kompleksi)
18.30 Gençlerbirliği-Menemen Belediyespor (Ankara 19 Mayıs)
20.30 Bursaspor-Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)
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