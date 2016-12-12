Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyacanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta yarın oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada 2. hafta maçları yarın, 14 Aralık Çarşamba ile 15 Aralık Perşembe günü oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

13.00 Boluspor-Darıca Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)

15.30 Göztepe-Yeni Amasyaspor (Bornova)

17.30 Elazığspor-Tuzlaspor (Elazığ Atatürk)

18.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Medipol Başakşehir-Sivasspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

14 Aralık Çarşamba:

12.00 İnegölspor-Sancaktepe Belediyespor (İnegöl İlçe)

12.15 Aydınspor 1923-Akhisar Belediyespor (Adnan Menderes)

14.00 Kıklarelispor-Osmanlıspor (Kırklareli Atatürk)

14.15 Anagold 24 Erzincanspor-Galatasaray (Erzincan 13 Şubat)

16.30 Gaziantepspor-Şanlıurfaspor (Kamil Ocak)

18.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

20.30 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Arena)

15 Aralık Perşembe:

12.15 Gümüşhanespor-Kızılcabölükspor (Gümüşhane Yenişehir)

14.15 Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe (Seyrantepe Spor Kompleksi)

18.30 Gençlerbirliği-Menemen Belediyespor (Ankara 19 Mayıs)

20.30 Bursaspor-Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)