 Daşgün: Gurur duyduk - Türkiye Kupası - 3 Aralık 2016 Cumartesi

Daşgün: Gurur duyduk

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Türkiye Kupası 03 Aralık 2016, Cumartesi

Güncelleme: 03 Aralık 2016, Cuma 23:53

Daşgün: Gurur duyduk

Gümüşhanespor Teknik Direktörü Tarık Daşgün, kupadaki Trabzonspor galibiyetinin tüm camiaya gurur verdiğini belirterek, "Biz hem kupada hem ligde en iyi yere gelmek istiyoruz. Pozitif futbol oynayıp alkış almak amacındayız. Bunu Trabzon maçında başardık. İnşallah devamı gelecek" dedi.

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