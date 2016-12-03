Daşgün: Gurur duyduk

Gümüşhanespor Teknik Direktörü Tarık Daşgün, kupadaki Trabzonspor galibiyetinin tüm camiaya gurur verdiğini belirterek, "Biz hem kupada hem ligde en iyi yere gelmek istiyoruz. Pozitif futbol oynayıp alkış almak amacındayız. Bunu Trabzon maçında başardık. İnşallah devamı gelecek" dedi.