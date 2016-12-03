Aralık heyecanı! İşte fikstür...

TURKUVAZ Medya kanalları ATV, A Spor ve A2 kanallarının şifresiz olarak ekranlara getirdiği Ziraat Türkiye Kupası'nda üç haftalık program açıklandı. 13 Aralık Salı gününden itibaren aralık ayının sonuna kadar her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri Türkiye Kupası heyecanı yaşanacak. 16 günlük süreçte tam 48 maç oynanacak. 8 grupta ilk iki takımın bir üst tura çıkacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda 2017'ye girmeden ilk dört maçlar tamamlanacak ve grupların durumu da şekillenecek.



TURKUVAZ'DA FUTBOL KEYFİ

Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası heyecanı yine Turkuvaz Medya kanallarında yaşanacak. Kupa heyecanını HD kalitesinde şifresiz olarak ekranlara getiren ATV ve A Spor ile Türk televizyonculuğunun yeni yüzü A2 kanalları, karşılaşmaları naklen ekranlara getirecek. Aralık ayı boyunca Ziraat Türkiye Kupası keyfi bu ekranlarda olacak.



Program şöyle;



2. hafta: 13 Aralık Salı:

13.00 Boluspor-Darıca Gençlerbirliği (Bolu Atatürk) 15.30 Elazığspor-Tuzlaspor (Elazığ Atatürk) 16.30 Göztepe-Yeni Amasyaspor (Doğanlar) 18.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 20.30 Medipol Başakşehir-Sivasspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)



14 Aralık Çarşamba:

12.00 İnegölspor-Sancaktepe Belediyespor (İnegöl İlçe) 12.15 Aydınspor 1923-Akhisar Belediyespor (Adnan Menderes) 14.00 Kırklarelispor-Osmanlıspor (Kırklareli Atatürk) 14.15 24Erzicanspor-Galatasaray (Erzincan 13 Şubat) 16.30 Gaziantepspor-Şanlıurfaspor (Kamil Ocak) 18.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye) 20.30 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Arena)



15 Aralık Perşembe:

12.15 Gümüşhanespor-Kızılcabölükspor (Gümüşhane Yenişehir) 14.15 Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe (Seyrantepe Spor Kompleksi) 18.30 Gençlerbirliği-Menemen Belediyespor (Ankara 19 Mayıs) 20.30 Bursaspor-Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)



3. hafta 20 Aralık Salı:

12.00 Yeni Amasyaspor-Sivasspor (Amasya 12 Haziran) 14.00 Kasımpaşa-İnegölspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 16.00 Elazığspor-24 Erzincanspor (Elazığ Atatürk) 18.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 20.00 Boluspor-Beşiktaş (Bolu Atatürk)



21 Aralık Çarşamba:

12.00 Gümüşhanespor-Atiker Konyaspor (Gümüşhane Yenişehir) 14.00 Ümraniyespor-Akhisar Belediyespor (Ümraniye Belediye) 14.30 Sancaktepe Belediyespor-Çaykur Rizespor (15 Temmuz) 16.30 Gaziantepspor-Kırklarelispor (Kamil Ocak) 18.30 Osmanlıspor-Şanlıurfaspor (Osmanlı) 20.30 Galatasaray-Tuzlaspor (Türk Telekom Arena)



22 Aralık Perşembe:

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Gençlerbirliği (Seyrantepe Spor Kompleksi) 14.00 Aydınspor 1923-Bursaspor (Adnan Menderes) 16.30 Kayserispor-Darıca Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 18.30 Trabzonspor-Kızılcabölükspor (Hüseyin Avni Aker) 20.30 Menemen Belediyespor-Fenerbahçe (İzmir Atatürk)



- 4. hafta 27 Aralık Salı:

12.30 24Erzincanspor-Elazığspor (Erzincan 13 Şubat) 14.00 Kırklarelispor-Gaziantespor (Kırklareli Atatürk) 16.30 Sivasspor-Yeni Amasyaspor (Yeni 4 Eylül) 18.30 Çaykur Rizespor-Sancaktepe Belediyespor (Çaykur Didi) 20.30 Beşiktaş-Boluspor (Vodafone Arena)



28 Aralık Çarşamba:

12.00 Darıca Gençlerbirliği-Kayserispor (Darıca İlçe) 14.30 İnegölspor-Kasımpaşa (İnegöl İlçe)



16.30 Atiker Konyaspor-Gümüşhanespor (Konya Büyükşehir Belediye) 17.00 Akhisar Belediyespor-Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs) 18.30 Göztepe-Medipol Başakşehir (Bornova) 20.30 Tuzlaspor-Galatasaray (Stat daha sonra açıklanacak)



29 Aralık Perşembe:

14.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Ankara 19 Mayıs) 16.30 Bursaspor-Aydınspor 1923 (Bursa Büyükşehir Belediye)

17.00 Şanlıurfaspor-Osmanlıspor (GAP Arena) 18.30 Kızılcabölükspor-Trabzonspor (Denizli Atatürk) 20.30 Fenerbahçe-Menemen Belediyespor (Ülker)