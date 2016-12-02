Kupada hüsran

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu ilk maçında Trabzonspor evinde ağırladığı 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Gümüşhanespor'a 2-1 yenilerek, ligden sonra kupada da hüsran yaşadı. Fırtına, Suk ve Muhammet ile bulduğu pozisyonları harcadı. 24. dakikada Muhammet Demir ile öne geçen bordo-mavili takım 29'da Muhammet Çalhanoğlu'nun 35 metreden attığı frikik golü ve ile 84'te Salih Zafer'in golü ile büyük şok yaşadı: 1-2.



ESTEBAN SINIFTA KALDI

İki golde de kaleci Esteban hata yaptı. Muhammet Demir dün 201 gün sonra gol hasretini bitirdi. Genç forvet en son geçtiğimiz sezon 8 Mayıs'ta oynanan maçta Rizespor'a 2 gol atıp 2 de asist yapmıştı. Muhammet attığı golü 3 ay önce dünyaya gelen bebeğine armağan etti. Trabzonspor böylece oynadığı son 5 resmi maçı galip bitiremedi. En son 26.10.2016 tarihinde Türkiye Kupası 3.tur maçında Çorum Bld'yi uzatmalarda 2-1 yenen Fırtına daha sonra lig ve kupada oynadığı beş maçta iki beraberlik üç yenilgi aldı.



SAKAT SAKAT OYNADI

Maçın bitiş düdüğünün ardından Gümüşhanespor oyuncuları ve teknik heyeti büyük sevinç yaşadı. Galibiyeti sahada kutlayan 2. Lig ekibin tüm tribünler tarafından da alkışlandı. Gümüşhanespor kalecisi Oğuz Çalışkan'ın sakatlanması ve değişiklik hakkının olmaması nedeniyle, bu oyuncu maçı acı içinde bitirdi.







CHAPECOENSE UNUTULMADI

Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Chapecoense'yi taşıyan uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenleri unutmadı. Bordo mavili futbolcular Gümüşhanespor maçı öncesi sahaya 'Yanınızdayız' yazılı pankartla çıktı. Ayrıca Trabzonsporlu futbolcuların formasının göğüs bölümünde Trabzonspor'un logosunun yanı sıra Chapecoense kulübünün logosuna da yer verildi.







KALBİMİZ YANGIN YERİ ALADAĞ

Adana'nın Aladağ ilçesinde özel öğrenci yurdunda çıkan yangın sonrası hayatını kaybedenler de unutulmadı. Trabzonsporlu futbolcular maç öncesi sahaya üzerinde, "Kalbimiz yangın yeri #Aladağ" yazılı siyah tişörtlerle çıktı.







EFSANELER SAHADA

Kupa maçı öncesi bordo-mavili kulübün efsane oyuncuları gösteri amaçlı sahaya çıktı. Bir anlamda Avni Aker'e veda anlamında dikkat çeken organizasyonda efsane oyuncular taraftarlar tarafından alkışlandıktan sonra tribüne dönerek maçı izledi. Tribünde de efsaneler Kadir Özcan ile Dozer Cemil'in fotoğraflarının yer aldığı 'Efsaneler ölmez. Kalbimizdesiniz' yazılı dev bayrak asıldı.



GÜMÜŞHANESPOR, LİGDE İKİNCİ

Trabzonspor deplasmanında 2-1 kazanan Gümüşhanespor, TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele ediyor. Geride kalan 14 haftada 10 galibiyet 3 beraberlik 1 yenilgi alan ve 33 puan toplayan Tarık Daşgün yönetimindeki takım lider Ankaragücü ile aynı puanda averajla 2.sırada bulunuyor.



GENÇLER TRİBÜNDE

Bordo-mavili takımda Gümüşhanespor maçında kadroya girmesi beklenen genç oyuncular Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Furkan Taş ve Uğurcan Çakır yine 18 kişilik kadroya giremedi. Teknik direktör Ersun Yanal konu ile ilgili, "Ben her zaman gençleri ön planda tutarım ama durum farklı" dedi.