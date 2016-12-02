Konya'dan gol şov
Avrupalı yeşil-beyazlılar A2’deki maçta Denizli ekibi önünde farka gitti. Ağları 2 kez sarsan Halil İbrahim ile 1 gol, 1 asistle oynayan Rumen Hora maça damgasını vurdu.
Türkiye Kupası 02 Aralık 2016, Cuma
Güncelleme: 02 Aralık 2016, Cuma 00:07
Ziraat Türkiye Kupası'nda H Grubu'nda A2'den canlı yayınlanan maçta Atiker Konyaspor, 3. Lig 1. Grup temsilcisi Kızılcabölükspor'a gol yağdırdı. İlk yarının 40. dakikasına kadar güçlü rakibiyle başa baş oynayan Denizli ekibi, Jonsson'un pasıyla sağ çaprazdan sert bir vuruş yapan Hora'nın golüne engel olamadı. Golün şokunu atlatamayan Kızılcabölük, 5 dakika sonra bu sefer Rumen golcünün pasında Halil İbrahim'in ceza sahasına girerken vurduğu şutta çaresiz kaldı: 0-2. Yeşil-beyazlılar 5 dakikada buldukları iki golle soyunma odasına avantajlı girdi.
KERİM KALEYİ ŞAŞIRDI
İkinci yarıda da hızını kesmeyen Aykut Kocaman'ın öğrencileri, 52'de Meha'nın serbest vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Halil İbrahim'in şutunda skoru 3-0'a taşıdı. Ali Dere'nin soldan ortasında ters bir vuruşla kendi ağlarını havalandıran Kerim, sonucu belirledi. Kupa açılışını 4 golle yapan A. Konyaspor ise iddiasını ortaya koydu.
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