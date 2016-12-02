Kocaman: Kupanın statüsü doğru
Türkiye Kupası 02 Aralık 2016, Cuma
Güncelleme: 02 Aralık 2016, Cuma 00:05
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kupanın statüsü hakkında şöyle konuştu: Statünün doğru olduğunu düşünüyorum ve destekliyorum. İsmini zor bulduğumuz bir takımla oynadık. Biz onlarla oynarken konsantrasyon boşluklarını nasıl telafi edebileceğimiz konusunda tecrübe sahibi olduk. Oynamaktan ve onları tanımaktan memnun olduğumuz bir maç yaptık.
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