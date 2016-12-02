Kocaman: Kupanın statüsü doğru

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kupanın statüsü hakkında şöyle konuştu: Statünün doğru olduğunu düşünüyorum ve destekliyorum. İsmini zor bulduğumuz bir takımla oynadık. Biz onlarla oynarken konsantrasyon boşluklarını nasıl telafi edebileceğimiz konusunda tecrübe sahibi olduk. Oynamaktan ve onları tanımaktan memnun olduğumuz bir maç yaptık.