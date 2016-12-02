 Kocaman: Kupanın statüsü doğru - Türkiye Kupası - 2 Aralık 2016 Cuma

Kocaman: Kupanın statüsü doğru

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 02 Aralık 2016, Cuma

Güncelleme: 02 Aralık 2016, Cuma 00:05

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kupanın statüsü hakkında şöyle konuştu: Statünün doğru olduğunu düşünüyorum ve destekliyorum. İsmini zor bulduğumuz bir takımla oynadık. Biz onlarla oynarken konsantrasyon boşluklarını nasıl telafi edebileceğimiz konusunda tecrübe sahibi olduk. Oynamaktan ve onları tanımaktan memnun olduğumuz bir maç yaptık.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler