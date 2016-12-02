Kasımpaşa unvan söktü

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda A SPOR'dan yayınlanan maçta Kasımpaşa, 3. Lig 1. Grup'ta namağlup lider olan Sancaktepe'yi 2-1'le geçti. Rakibine bu sezon resmi maçlarda ilk yenilgisini yaşatan lacivert-beyazlılar 53'te Turgut Doğan ve 66'da Shala'nın golleriyle zafere ulaştı. Sancaktepe'de 85'te Süleyman'ın penaltı golü skoru belirledi.



'2. YARIDA KAZANDIK'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 2. yarıdaki iyi oyunla kazandıklarını belirtti. Özdeş, "Sancaktepe futbol oynamaya çalışan bir takım. 2. yarıdaki doğru oyunla golleri bulduk. Hedef bu oyunu devam ettirip gruptan çıkmak" dedi.