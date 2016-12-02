Beş yıldızlı Rize

Ziraat Türkiye Kupası'nda B Grubu'nda A SPOR'dan yayınlanan maçta hafta içinde Kamerunlu golcüsü Leonard Kweuke'nin vefat eden ikiz bebeklerinin acısını yaşayan Ç.Rize, 2. Lig Kırmızı Grup'tan İnegölspor'u 5-0 yendi. Yeşil-mavililer ilk yarıyı Ali'nin kendi kalesine ve Tuszynski'nin golleriyle 2-0 üstün tamamladı. İkinci devrede yine Tuszynski, Oğuzhan ve Recep, Karadeniz ekibine farklı zaferi getiren isimler oldu. Geçen hafta ligde evinde F.Bahçe'ye 5-1 yenilen Rize, kupada bir nebze teselli buldu.



TEMPO DÜŞTÜ 5 OLDU!

Ç.Rize teknik direktörü Hikmet Karaman, 2. yarı tempo düşürmelerine rağmen iyi oynadıklarını vurguladı. Karaman, "İlk yarı 2-0 olunca tempoyu düşürdük. Özellikle 2. yarı pozisyon, tempo ve pas olarak çok iyi oynadık" diye konuştu.