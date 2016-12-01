Tuzlaspor’dan 4 gollü resital

Geçen sezonki gibi bu yıl da gruplara kalan 2. Lig Kırmızı Grup takımı Tuzla, A SPOR'dan yayınlanan maçta 3. Lig 1. Grup'tan 24 Erzincan'a gol yağdırdı. Erzincan ilk yarıda Cebrail'le direğe takıldı, Ömer'in kendi kalesine attığı golle devreyi 1-0 mağlup bitirdi. 2. yarıda ise son yarım saatte Tuzla;, Ozan, Okan ve Tolunay'ın golleriyle 4 gollü zaferin altına imza attı. Öte yandan önceki gün Ümraniye-Aydın maçını izleyen Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, dün de Tuzlaspor karşılaşmasını takip etti.