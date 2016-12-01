Turkuvaz Medya’da futbol keyfi

Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplardaki futbol şovunu HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını ATV ve A Spor kanallarından ayrıca A2 ekranlarında yaşıyor. 32 takımın, 8 grupta mücadele edeceği futbol şöleninde ilk iki sırayı alan takımlar son 16 turuna adını yazdıracaklar. Salı günü start veren şölende, 1. hafta maçları bugün oynanacak birbirinden çekişmeli 5 karşılaşmayla tamamlanıyor.



ATV, A2 ve A Spor'da maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Futbolseverler kupa maçlarında tek kelimeyle futbola doyacaklar.Grup maçlarına 4 büyük takımın da katılıyor olması heyecanı daha da doruğa taşıyacak. Geçtiğimiz yıllardaki gibi Türkiye'nin dört bir yanındaki sporseverler kupa coşkusunu ve maçları TURKUVAZ Medya farkıyla takip edecekler. Bu yıl çok daha çekişmeli geçmesi beklenen maçlarda kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Kısacası Ziraat Türkiye Kupası heyecanı bütün Türkiye'de tüm ihtişamıyla sürecek. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise ATV, A2 ve A Spor ekranlarında olacak.



A2 KANALI KUPA İLE PARLIYOR

Türkiye Kupası maçları için yeni kanal.. Türkiye Kupası'nın resmi yayıncısı olan Turkuvaz Medya Grubu, bu sezon yayınlayacağı maçlar için yeni bir uygulamaya geçti.. Türkiye Kupası'nda grup aşamasında oynanacak maçların bazıları yeni açılan A2 kanalından yayınlanacak. Heyecan A2 kanalında da yaşanacak.



A Grubu

Bugün 18.30 Osmanlı-G.Antep (Bülent Birincioğlu) A Spor



B Grubu

Bugün 12.00 Sancaktepe-Kasımpaşa (Onur Karabaş) A Spor

Bugün 16.00 Ç. Rize-İnegöl (Özgüç Türkalp) A Spor



H Grubu

Bugün 14.00 Kızılcabölük-A. Konya (Kutluhan Bilgiç) A2

Bugün 20.30 Trabzon-Gümüşhane (Y. Kemal Uğurlu) A2