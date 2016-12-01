Menemen Bld. Mustafa’yla
Türkiye Kupası 01 Aralık 2016, Perşembe
Güncelleme: 01 Aralık 2016, Çarşamba 23:23
Ziraat Türkiye Kupası'nda A SPOR'dan naklen yayınlanan maçta Kırmızı Grup'tan Menemen Belediye, Beyaz Grup'tan Amed'i 2-1'le geçti. 10'da Mustafa'nın ortasında Erman savunmanın müdahalesine rağmen zor pozisyonda topa ayak koyup takımını öne geçirdi. Amed 25'te Tekin'in direkten dönen topunu tamamlayan Ahmet ile eşitliği sağladı. Menemen, Mustafa'nın 60'ta yaklaşık 25 metreden vuruşunda defansa çarpıp kaleciyi yanıltarak ağlara giden golüyle galibiyete ulaştı.
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